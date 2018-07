França supera medo de terrorismo e Paris terá telão na semifinal

14:28 · 06.07.2018 / atualizado às 14:50 por Fiolhapress

Semanas antes da Copa do Mundo começar, o governo francês avisou que as exibições públicas de partidas do Mundial estavam "completamente proibidas", por conta do temor de um ato terrorista. Mas a campanha da seleção empolgou os franceses a tal ponto que a prefeitura de Paris já avisou que irá fazer uma grande festa para exibir o duelo semifinal.

A promessa havia sido feita pela prefeita Ana Hidalgo ainda antes da vitória por 2 a 0 sobre Uruguai, pelas quartas de final, nesta sexta (6). "Se, como todos esperamos, a vitória for alcançada, montarei na semifinal uma tela gigante no pátio da prefeitura", escreveu a prefeita, ativa usuária do Twitter.

Pouco antes de a partida começar, a conta oficial da cidade de Paris confirmou a promessa. "Toda Paris está com os Blues. Se eles ganharem, vamos transmitir as semifinais em uma tela gigante."

A falta de exibições públicas dos jogos do Mundial, em pleno verão europeu, vinha causando reclamações dos moradores de Paris, que têm que recorrer a bares. Há dois anos, as Fan Fests foram sucesso durante a Eurocopa, ficando lotadas nos jogos da França.

Mas desde então as tentativas de ataques terroristas cresceram de forma exponencial em toda a França, e especialmente em Paris. Tanto que, em maio, ao anunciar a proibição, o Ministério do Interior fez questão de ressaltar o motivo da decisão.

"Lembramos publicamente a todos os funcionários eleitos do fato de que zonas de telão são completamente proibidas em espaços públicos. No atual clima de ameaças terroristas, os procedimentos de segurança usados no último Campeonato Europeu devem ser implantados novamente, com o mesmo grau de eficiência", informou o governo francês, à época, avisando que todos os custos de segurança relacionados a qualquer exibição dos jogos, em cidades grandes ou pequenas, deveriam ser arcados pelas prefeituras.

Em toda a região metropolitana de Paris, apenas Noisy-le-Grand criou uma Fan Fest, para 3 mil pessoas. Pelo que informou a prefeita Ana Hidalgo, em Paris o telão vai ser instalado na praça que existe ao lado do Hôtel de Ville, o paço municipal parisiense. Vale lembrar que a capital francesa vai receber a Olimpíada de 2024.

Os franceses enfrentarão na próxima fase o vencedor do confronto entre Brasil e Bélgica, que jogam às 15h (de Brasília) desta sexta, em Kazan. A semifinal está marcada para a próxima terça (10), às 15h, em São Petersburgo.