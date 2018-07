França leva mais de R$ 140 milhões pelo título

15:43 · 16.07.2018

Jogadores feanceses durante festa pelo título na Rússia ( Foto: AFP )

A seleção francesa não só venceu a Copa do Mundo, como também garantiu um bom dinheiro pela conquista. A Fifa pagará à Federação Francesa de Futebol o valor de US$ 38 milhões (R$ 146,3 milhões). Isso sem contar com a cota pela participação no Mundial, que corresponde a US$ 1,5 milhão (R$ 5,8 milhões).

Já a vice-campeã Croácia receberá ao todo US$ 29,5 milhões (R$ 113,5 milhões). São US$ 28 milhões (R$ 107,8 milhões) pelo 2º lugar e US$ 1,5 milhão (R$ 5,8 milhões) pela participação.

Confira o valor recebido pelas 32 seleções:

França: US$ 39,5 milhões (R$ 152,1 milhões)

Croácia: US$ 29,5 milhões (R$ 113,5 milhões)

Bélgica: US$ 25,5 milhões (R$ 98,2 milhões)

Inglaterra: US$ 23,5 milhões

Brasil, Rússia, Suécia e Uruguai: US$ 17,5 milhões (R$ 67,4 milhões)

Argentina, Colômbia, Espanha, Dinamarca, Japão, México, Portugal e Suíça: US$ 13,5 milhões (R$ 52 milhões)

Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Coreia do Sul, Costa Rica, Egito, Irã, Islândia, Marrocos, Nigéria, Panamá, Peru, Polônia, Senegal, Sérvia e Tunísia: US$ 9,5 milhões (R$ 36,6 milhões).