Fotógrafo da AFP é 'soterrado' por jogadores croatas na comemoração de gol

20:47 · 11.07.2018 por AFP

Cortez foi derrubado, mas seguiu fazendo suas fotos ( Foto: Yuri Cortez )

O fotógrafo da AFP Yuri Cortez foi "soterrado", nesta quarta-feira, pelos jogadores croatas que comemoravam o gol da vitória por 2-1 sobre a Inglaterra, que levou a seleção à final da Copa do Mundo da Rússia, contra a França.

A cena insólita aconteceu no Estádio Luzhniki de Moscou, após o gol de Mario Mandzukic durante a prorrogação, quando os jogadores titulares e reservas balcânicos formaram uma pirâmide humana sobre o repórter fotográfico.

"Estavam muito felizes e nem sequer perceberam que eu estava preso ali embaixo", contou Cortez, cujas imagens correram o mundo através da transmissão televisiva.

Quando se deram conta de que estavam amontoados sobre o fotógrafo, "me perguntaram como eu estava, um deles pegou as lentes e outro (o zagueiro Domagoj Vida) me deu um beijo".

Cortez, fotógrafo do escritório da AFP no México, disse que tudo começou quando os croatas começaram a se juntar para comemorar perto da bandeira do escanteio. Os reservas logo chegaram e começaram a formar um montinho, com ele abaixo de todos.