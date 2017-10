Fortaleza terá mosaico na final da Série C diante do CSA

16:13 · 10.10.2017 / atualizado às 16:47

A notícia que a torcida do Fortaleza esperava está confirmada. Haverá mosaico na partida do próximo sábado (14), às 19h, na Arena Castelão, pela finalíssima da Série C diante do CSA. A informação foi confirmada pela Equipe Mosaico, responsável pelos mosaicos leoninos desde 2011.

João Paulo de Souza Lima, conhecido como 'Paulinho", organizador dos mosaicos, comentou sobre o mosaico na final. "Confirmo o mosaico, mas o desenho não vamos divulgar, o bom do mosaico é a surpresa e estamos correndo contra o tempo", disse o microempresário.

A Equipe Mosaico tem tradição no segmento. "Fizemos todos os mosaicos do Fortaleza de 2011 pra cá. Também já prestamos consultoria para outros clubes como Bahia, Vitória, América/RN, Vila Nova/GO, Santa Cruz e mais recentemente o Paraná", detalhou João Paulo de Souza Lima.