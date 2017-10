Fortaleza terá duas baixas para primeira partida da final da Série C

18:20 · 10.10.2017 / atualizado às 18:48

O técnico Antônio Carlos Zago ganhou dois desfalques para a final diante do CSA, sábado (14), às 19h, na Arena Castelão. O meia Everton, titular da equipe, e o atacante Lúcio Flávio, que atuou como titular no Clássico-Rei pela Fares Lopes e vinha sendo opção no banco na Série C.

Leandro Rebouças, médico do Tricolor, comentou sobre as situações de Everton e Lúcio Flávio. "Estamos realizando um tratamento intensivo com o Everton, com a fisioterapia e estamos fazendo o possível para tentar entregá-lo no segundo jogo contra o CSA. Já o Lúcio Flávio, a gente fez um exame de imagem, uma ressonância na região da coxa e ficou evidenciada uma lesão grau 1na região posterior da musculatura da coxa e pra esse jogo a gente vai poupá-lo, mas para o segundo jogo quase 100% de chance de jogar", explicou o médico.

O atacante Jô, substituto natural de Everton, e que entrou na partida em São Luís, diante do Sampaio Corrêa, deve ser titular. Já Lúcio Flávio, que atuaria no Clássico-Rei desta quarta-feira, pela Fares Lopes. Paulo Sérgio comandará o ataque contra o Ceará.