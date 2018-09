Fortaleza perde para o Sampaio Corrêa e chega ao quarto jogo sem vencer

22:35 · 14.09.2018 / atualizado às 23:49

Fortaleza fez uma partida sem criação e sem qualidade. Foto:Lucas Almeida/L17 Comunicação

O Fortaleza foi a São Luís (MA) enfrentar o Sampaio Corrêa, na noite desta sexta-feira (14), pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão. Com gol de Bruninho no final da primeira etapa, os donos da casa venceram por 1 a 0. Este foi o quarto jogo seguido em que o Tricolor do Pici não consegue vencer.

O time maranhense, que não vencia sob os seus domínios desde o dia 9 de julho quando ganhou do Oeste por 2 a 0, fez o dever de casa, derrotou o líder e saiu da lanterna da competição, chegando aos 27 pontos.

O jogo

Em primeiro tempo onde o Sampaio foi superior, foi o Leão quem quase abriu o placar. Aos 21 minutos o atacante Marcinho recebeu a bola e partiu para cima da zaga do adversário. O camisa 11 do Fortaleza passou por dois jogadores e foi derrubado pelo terceiro. Bruno Melo cobrou pênalti e o goleiro Andrey acertou o canto e salvou os donos da casa de saíram atrás do placar.

Criando oportunidades e crescendo na partida, o Tricolor do Maranhão foi quem balançou as redes no estádio Castelão, em São Luís, no final da primeira etapa.

Em jogada pela esquerda aos 42 minutos, o meia Fernando Sobral chutou cruzado na direção do gol. A bola bateu na trave e voltou nas costas do goleiro Marcelo Boeck. Em cima do lance, o atacante Bruninho só teve o trabalho para empurrar para o fundo das redes e abrir o marcador. Sampaio Corrêa 1x0 Fortaleza

Segundo tempo

O técnico Rogério Ceni voltou do intervalo com mudança. O estreante Rofolfo saiu para a entrada do atacante Romarinho, que não teve boa presença em campo.

Apático em campo e com a defesa Tricolor batendo cabeça, o Fortaleza criou poucas oportunidades.

Nas últimas quatro partidas, onde onde a defesa Leão foi foi vazada em todas as partidas, o Fortaleza sofreu 15 gols.

Com o resultado, o Fortaleza chega ao quarto jogo sem vencer, mas se mantém na liderança com 47 pontos. Na próxima rodada, o Leão recebe o Vila Nova/GO, na Arena Castelão, na sexta (21). A partida, válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está marcada para às 21h30.