Fortaleza oficializa empréstimo de Maranhão ao Campinense

14:31 · 04.02.2017

Maranhão foi destaque em 2015 e atualmente pouco estava sendo utilizado no time titular

O Fortaleza Esporte Clube bateu o martelo e deu um destino para o meia Maranhão. A nova casa do atleta será o Campinense (PB) e Maranhão chega ao Rubro-Negro por empréstimo. O jogador viajou na noite de sexta-feira para Campina Grande e já se apresentou ao clube na manhã do sábado (4).

Aos 24 anos, Wenderson da Silva Soares, conhecido no futebol como Maranhão, acumula passagens por América/MG, Ceará/CE, Guarany de Sobral/CE, Cruzeiro/MG, entre outros. A apresentação oficial de Maranhão à torcida do Campinense acontece em entrevista coletiva na próxima segunda-feira (06).

Após despontar no Guarany de Sobral, Maranhão atuou pelo Ceará no segundo semestre de 2014 e acabou sendio dispensado pelo time Alvinegro. O Jogador chegou ao Pici no início da temporada 2015 e se destacou como artilheiro da equipe, ao assinalar dez gols assinalados. Após o fracasso diante do Brasil de Pelotas (RS) , quando o Leão do Pici não conseguiu o sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador teve como destino o América (MG).

Mesmo se consagrando campeão mineiro pelo América/MG, o jogador foi pouco aproveitado pelo técnico Givanildo Oliveira e acabou retornando ao clube cearense. Maranhão tem contrato com o Fortaleza até o final

de 2017.