Fortaleza oficializa contratação do meia Marlon

20:30 · 03.05.2018 / atualizado às 20:37

O elenco do Fortaleza terá um importante reforço para a Série B do Brasileirão. O clube oficializou na noite desta quinta-feira (3) a contratação do meia Marlon, de 27 anos, que estava no Sampaio Corrêa.

Para trazer o atleta, o Tricolor do Pici teve que pagar uma multa rescisória junto ao clube maranhense. Nas redes sociais, o Leão convocou a torcida para lotar o estádio na partida contra o Goiás e ajudar o clube na Série B. O jogo será no próximo dia 12 de maio, às 19h, na Arena Castelão.