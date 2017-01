Fortaleza oficializa contratação de mais um meia

13:25 · 10.01.2017

Meia será apresentado nesta terça-feira (10) no Pici

Para seguir reforçando o elenco para a temporada 2016, o Fortaleza oficializou a contratação de mais um atleta de meio-campo. Trata-se de Cássio Ortega, que se destacou com a camisa do Salgueiro, no Campeonato Brasileiro da Série C em 2016.

Cássio esteve, inclusive, entre os marcadores da derrota do Carcará contra o próprio Fortaleza na Arena Castelão. O último clube do meia foi o Mirassol/SP, onde disputou a Copa Paulista. Ele será apresentado nesta terça-feira (10) no Pici.

Confira a ficha completa do jogador:

Nome: Cássio Emmanuel da Silva Soares

Data de Nascimento: 02 de abril de 1991

Local de Nascimento: Oeiras-PI

Pé: Destro

Altura: 1,74 m

Peso: 76 kg

Clubes anteriores: Ypiranga-RS (2012-2014), Salgueiro-PE (2015), Petrolina-PE (2015), Salgueiro-PE (2016) e Mirassol-SP

Títulos: Campeonato Gaúcho - Segunda Divisão de 2014 (Ypiranga)