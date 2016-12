Fortaleza oficializa a contratação de zagueiro e tenta mais um meia

14:29 · 27.12.2016 / atualizado às 14:30

Zagueiro já teve passagem pelo Grêmio e futebol alemão. ( Foto: Grêmio )

O Fortaleza oficializou a contratação de mais um atleta para a temporada 2017. Trata-se do zagueiro Gabriel Silva, de 21 anos, que estava no Barra-SC.

A apresentação de Gabriel Silva deve ocorrer ainda esta semana. Ele já fez exames clínicos no clube. Outro atleta que está na mira do Leão é o meia Anderson Uchôa, que estava no Paraná. A negociação deve ser finalizada nos próximos dias.

Com a nova contratação, o Tricolor de Aço conta com 26 jogadores no elenco, que já iniciaram os treinamentos no Pici. Ainda nesta terça-feira (27), o atacante Lúcio Flávio será apresentado à torcida.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Gabriel Teixeira da Silva

Data de Nascimento: 03 de Março de 1995

Local de Nascimento: Brasília, Distrito Federal

Pé: ambidestro

Altura: 1,90 m

Peso: 81 kg

Clubes anteriores: Grêmio-RS (2015), FSV Frankfurt-ALE (2015-2016) e Barra-SC (2016)