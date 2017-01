Fortaleza lança pré-venda de camisa exclusiva para a Copa do Nordeste

10:40 · 11.01.2017

Nova camisa faz homenagem ao povo nordestino ( Foto: Divulgação )

O Fortaleza lançou, nesta quarta-feira (11), a pré-venda da nova camisa CORDEL. O uniforme será usado pelo Leão do Pici de forma exclusiva na Copa do Nordeste deste ano.

A ação, de acordo com o clube, é uma homenagem ao povo e cultura da região. Os torcedores interessados poderão participar da pré-venda pelo site oficial da Leão 1918 (www.leao1918.com.br).

Em seguida, os participantes poderão adquirir material no dia do lançamento (20/01), às 19 horas, no Espaço de Eventos do Shopping RioMar Kennedy, na Avenida Sargento Hermínio, 3100. A troca também poderá ser feita nas lojas oficiais da marca.