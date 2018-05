Fortaleza joga melhor e arranca empate, fora de casa, diante do Londrina

18:34 · 01.05.2018 / atualizado às 19:32

Fortaleza quase saiu com o resultado positivo ( Foto: Gustavo Oliveira )

Em jogo realizado no Estádio do Café, na tarde desta terça-feira (1º), Londrina e Fortaleza empataram em 1 a 1, em partida válida pela 4ª rodada da Série B. Safira abriu o placar para os donos da casa, e Gustavo igualou para o Fortaleza. Com o resultado, o Leão permanece na liderança da competição com 10 pontos. Já o Londrina, soma 7 pontos e está na 6ª posição.

O início do jogo foi a mil por hora. Logo aos dois minutos, o Londrina deu as boas vindas ao Fortaleza com um gol do atacante Safra, que aproveitou a distração da defesa do Tricolor após uma cobrança de escanteio e mandou para o fundo do gol de Marcelo Boeck.

Só que o gol foi uma espécie de alarme falso. O Londrina relaxou no jogo e o Fortaleza passou a dominar as ações ofensivas. Osvaldo e Edinho eram os que mais infernizavam a zaga do Londrina. E aos 43 minutos veio a recompensa. Gustavo fez o que mais sabe e, de cabeça, deixou tudo igual.

Na segunda etapa o jogo não mudou de panorama. O Fortaleza seguiu no ataque até teve um gol mal anulado do volante Derley, que aproveitou um rebote na área e balançou as redes, mas o árbitro marcou posição irregular.

O Fortaleza volta a jogar no próximo dia 12 (sábado) contra o Goiás, às 19 horas, na Arena Castelão. Um dia antes, às 21h30, o Londrina encara o Atlético Goianiense, fora de casa.