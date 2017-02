Fortaleza joga bem e goleia o Maranguape no Castelão

21:28 · 02.02.2017 / atualizado às 21:34

Após ser derrotado pelo Horizonte, até então lanterna do Estadual, na última rodada, o Fortaleza refez suas pazes com a vitória em grande estilo na noite desta quinta-feira (2), ao bater o Maranguape por 4 a 0, no estádio Castelão. Os gols do duelo foram anotados por Lúcio Flávio (duas vezes), Leandro Lima e Wesley. O último, inclusive, realizou sua primeira partida como titular do Tricolor. Com o resultado positivo, o time do Pici assumiu, de forma provisória, a liderança do Estadual com 10 pontos em cinco jogos.

O duelo ante o Gavião da Serra ainda contou com a apresentação dos novos reforços do Tricolor, no intervalo do confronto. Estiveram presentes o lateral-direito Pablo, ex-América/MG, os atacantes Vinícius Baiano, ex-Avaí, e Zé Carlos, ex-Santa Cruz, e os meias Esquerdinha, ex-Náutico, e William Schuster que estava no futebol do Catar.

O time de Hemerson Maria precisou apenas de 45 minutos para encaminhar os três pontos no duelo. Diante de um Maranguape fragilizado defensivamente, Lúcio Flávio, rapidamente, anotou dois gols e deu boa vantagem para os donos da casa. Atônito e pouco eficiente no ataque, o Gavião não conseguia sequer levar perigo a meta de Marcelo Boeck, que fez poucas defesas na partida. A única intervenção importante do arqueiro foi na segunda etapa, após cabeçada de Manuel Júnior.

A partida, que marcou o primeiro jogo do meia Wesley como titular do Leão, também representou a reestreia do meia Leandro Lima, que teve rápida passagem pelo Fortaleza em 2016 e retornou recentemente. O segundo, em bela jogada individual, anotou o terceiro dos comandados de Hemerson Maria. O primeiro, por sua vez, mostrou estrela e fez bonito gol, já no final do duelo para dar números finais ao confronto.

O próximo compromisso do Tricolor pelo Cearense acontece na quarta-feira (8), quando o clube viaja até Sobral para encarar o Guarany. O confronto será disputado às 21h30, no estádio do Junco. O Maranguape, por sua vez, só entra em campo novamente no sábado (11), às 16h, quando enfrenta o Tiradentes no estádio Domingão, em Horizonte.

