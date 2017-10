Fortaleza já vendeu 20 mil ingressos para o primeiro jogo da final contra o CSA

12:23 · 12.10.2017 / atualizado às 17:18

Promessa de grande público para a primeira partida da final da Série C, que será realizada neste sábado, no Castelão ( Foto: Bruno Gomes )

Após conquistar o sonhado acesso à Série B e superar o antigo algoz Sampaio Corrêa nas partidas semifinais, o Fortaleza vislumbra, agora, a conquista do título da Série C para fechar com chave de ouro um ano que certamente ficará na memória do torcedor tricolor. Neste sábado (14), o Leão encara o CSA (AL) no primeiro jogo da final da competição e certamente contará com um forte apoio das arquibancadas, tendo em vista que, até o momento, 20 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, segundo a assessoria do clube.

A partida está marcada para as 19h, no Castelão, e marcará mais um embate envolvendo o Tricolor de Aço no mata-mata da Série C deste ano. Até o momento, o Fortaleza venceu seus dois adversários em casa, Tupi e Sampaio Corrêa, além de não ter levado gol em nenhuma dessas partidas. Se manter o retrospecto, o Leão levará vantagem para o segundo jogo da final, que será realizado no próximo sábado (21), no estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Vendas no feriado

Apesar do feriado desta quinta-feira (12), em celebração à Nossa Senhora Aparecida, as vendas de ingressos continuam a todo vapor. Segundo informou o Fortaleza, um plantão acontecerá de 8h às 18h desta quinta, no Pici e na loja oficial da Av. Barão de Studart, para que a torcida possa comprar seus bilhetes ou até se cadastrar no programa sócio torcedor, também ganhando o direito de assistir ao jogo decisivo.