Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o Atlético/GO

O Fortaleza iniciou, na tarde desta segunda-feira (9), a venda de ingressos para o confronto contra o Atlético/GO, neste sábado (14), às 16 horas, pela 15ª rodada da Série B. A partida será realizada na Arena Castelão.

Mulher pagará meia entrada em todos os setores do estádio. Confira os valores dos ingressos:

Inferior SUL: Inteira R$ 30 (Meia R$ 15)

Inferior CENTRAL (Bossa nova): Inteira R$ 50 (Meia R$ 25)

Inferior NORTE: Inteira R$ 30 (Meia R$ 15)

Especial: Inteira R$ 60 (Meia R$ 30)

Premium: Inteira R$ 130 (Meia R$ 65)

Torcida visitante ficará no Setor Especial A1.

Valor dos ingressos: Inteira R$ 60 e Meia R$ 30.

Disponíveis em todos os pontos de venda antecipada e no dia do jogo na Arena Castelão, bilheteria B1.

Pontos de venda

O torcedor pode garantir seu ingresso de forma online peloaté 24 horas antes da partida. Para essa modalidade, são aceitas as seguintes formas de pagamento: cartão de crédito, débito ou boleto bancário (para jogos na semana 24 horas antes do evento e nos fins de semana 48 horas antes). Acesso ao estádio se dará pelas catracas, normalmente, com o celular, através do aplicativo da Ingresso Fácil, baixando o código QR Code. Não é necessário trocar por ingresso de papel.