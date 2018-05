Fortaleza inicia negociações para permanência de Osvaldo

09:47 · 08.05.2018 por Ivan Bezerra

Osvaldo já admitiu que deseja ficar no Fortaleza ( Foto: Kid Júnior )

Para a diretoria do Fortaleza, a grande contratação para o ataque do clube na Série B do Campeonato Brasileiro seria a permanência de Osvaldo, que está perfeitamente encaixado com Edinho e Gustavo na linha de frente da equipe.

Como se sabe, o jogador tem vínculo com o Leão apenas até o dia 31 de maio, quando se transferirá para o futebol da Tailândia, tendo um pré-contrato já assinado. Mas a diretoria do Fortaleza tem dito, reiteradas vezes, que deseja a permanência do jogador. Esse é até um pedido não apenas do técnico Rogério Ceni, como também da torcida.

A ida para a Tailândia representa para Osvaldo, hoje com 31 anos, o coroamento de sua carreira e a independência financeira, segundo o jogador mesmo já declarou. O que o Fortaleza vai tentar é ver se o clube a que ele está vinculado, cujo nome não foi revelado ainda, aceitaria emprestá-lo ao Leão até o mês de novembro, quando se encerraria o Campeonato Brasileiro da Série B.

"A permanência do Osvaldo é um objetivo nosso. Nós estamos aguardando a vinda dos empresários do Ovaldo à nossa capital. Me parece que estarão chegando nessa terça-feira (8) e haverá uma reunião, um encontro com os representantes dele, para a gente ter uma ideia do quanto, do que é necessário para a agente manter o osvaldo no Fortaleza. Nós temos interesse na permanência do jogador e eu sempre venho colocando isso. A miragem do acesso passa pela permanência do Osvaldo no nosso elenco", disse o diretor de futebol do Tricolor, Daniel de Paula Pessoa.

O próximo compromisso do Fortaleza na Série B será contra o Goiás, no próximo sábado (12), às 19 horas, na Arena Castelão.