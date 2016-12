Fortaleza inaugura nova loja em shopping da Capital e faz promoção

12:12 · 21.12.2016 / atualizado às 12:24

Produtos oficiais estão em oferta na Leão 1918 ( Foto: Divulgação )

O Fortaleza conta com uma nova loja, a partir desta semana, para vender produtos oficiais do clube. Denominada de Leão 1918, o estabelecimento comercial fica localizado no 1º piso do Shopping RioMar Kennedy, na Avenida Sargento Hermínio, nº 3100.

Para atrair ainda mais o público e os torcedores que desejam adquidir produtos do Tricolor de Aço, a Leão 1918 oferece uma promoção de 50% de desconto nos uniformes 1 e 2 do Fortaleza. O clube também conta com uma loja na própria sede, no Estádio Alcides Santo, no Pici.