Fortaleza esbarra em Jean e apenas empata com o Bahia

23:33 · 26.01.2017 / atualizado às 00:03 · 27.01.2017

Partida, que contou com expulsão e vários cartões amarelos, foi bastante truncada ( Foto: Kid Júnior )

O Fortaleza até tentou, mas não conseguiu superar a forte barreira defensiva imposta belo Bahia na noite desta quinta-feira (26), no Castelão, em sua estreia pela Copa do Nordeste de 2017. O adversário, que atuou por quase 60 minutos com um jogador a menos, precisou se resguardar e mudar seu estilo de jogo no decorrer da partida. Em superioriade numérica, o Tricolor cearense possuiu, pelo menos, três chances de anotar seu gol, mas esbarrou no goleiro Jean e em sua falta de pontaria para não conseguir tirar o zero do marcador.

Assim como no Clássico-Rei do último domingo (22), os comandados de Hemerson Maria iniciaram a partida com forte marcação. Gastón Filgueira, que novamente atuou na lateral-esquerda, e Vacaria, eram os atletas do time da casa mais ativos no quesito. Ao final da primeira etapa, ambos estavam amarelados por duras faltas. Pouco antes do intervalo, porém, foi o Bahia quem acabou perdendo um jogador por expulsão. Juninho, com dois cartões amarelos, foi para os vestiários mais cedo e animou a torcida leonina nas arquibancadas do Castelão.

Com um atleta a mais em campo, o Leão tomou conta da partida. Em boa parte da segunda etapa, o time cearense pressionou seu adversário, que apenas se defendia e tentava sair no contra-ataque. Lúcio Flávio, em duas oportunidades, teve a bola do jogo, mas acabou desperdiçando. Gabriel Pereira também falhou após ficar cara a cara com o goleiro Jean. Com o término do duelo, mais uma vez a torcida do Fortaleza não aprovou a atuação e vaiou sua equipe.

Em seu próximo compromisso pelo Nordestão, o Fortaleza encara o Altos/PI. A partida acontece no domingo (5), às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro.



