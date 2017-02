Fortaleza é parado pelo Altos (PI) e continua sem vencer no Nordestão

18:13 · 05.02.2017 / atualizado às 19:09

Neste domingo (05) o Fortaleza foi ao Piauí para enfrentar o Altos em partida válida pela Copa do Nordeste. Com muito calor, chegando a 37° graus, o Tricolor deixou o o time piauiense empatar. Os poucos torcedores presentes no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, viram Lúcio Flávio abrir o placar de pênalti para o Leão. Já na segunda etapa, Thiaguinho descontou e marcou para os donos da casa. As duas equipes voltam a campo na próxima semana. O Fortaleza enfrenta o Guarany de Sobral pelo cearense e o Altos (PI) joga contra o CRB pela Copa do Brasil, ambos na quarta-feira (8).

Modificação

Com a contusão de Rodrigo Andrade, o técnico Hemerson Maria apresentou novidades na tática do Leão. Para a partida, o time foi escalado no 5-4-1, esquema defensivo usado no tricolor pela primeira vez em 2017. Em vários momentos durante o jogo, a equipe mostrou deficiência na parte de criação, o que resultou numa disputa apática.

Com o resultado, o Tricolor fica na terceira posição, com dois pontos, pois também empatou contra o Bahia na Arena Castelão. Em segundo colocado está o Altos (PI), também vindo de resultados iguais. O líder do grupo é o Bahia, que venceu nesse sábado (04) o Moto Clube na Arena Fonte Nova por 2x0 com gols de Régis e Hernane Brocador.

