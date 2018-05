Fortaleza desconhece interesse do futebol grego por Gustavo

19:59 · 07.05.2018 / atualizado às 20:18 por Ivan Bezerra

Gustavo é principal destaque do Fortaleza na temporada 2018 ( Foto: Thiago Gadelha )

Artilheiro do Fortaleza com 18 gols em 21 partidas, o centroavante Gustavo estaria na mira do AEK Atenas, clube da Grécia, segundo informação publicada, na tarde desta segunda-feira (7) pelo jornalista Rodrigo Cerqueira, do GloboEsporte.com do Rio de Janeiro. Procurado pela reportagem do Diário do Nordeste, o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, afirmou que o empresário do atleta teria negado o avanço das negociações.

"Acabei de falar com o empresário do Gustavo, que me disse que essa situação não procede", disparou o presidente Marcelo Paz.





> Leão libera parte de setor superior do Castelão para duelo contra Goiás De acordo com a publicação , o AEK irá formular uma proposta para levar o jogador. Na Grécia, a janela de transferência se abre no dia 1º de julho e fecha em 31 de agosto. O vínculo de Gustavo, que pertence ao Corinthians, vai até 2020.

Daniel de Paula Pessoa, disse desconhecer o assunto e demonstrou surpresa ao ser indagado sobre o assunto durante a No CT Ribamar Bezerra, onde o jogador treinou normalmente na tarde de desta segunda, o diretor de futebol do Leão,, disse desconhecer o assunto e demonstrou surpresa ao ser indagado sobre o assunto durante a apresentação do meia Marlon , novo reforço do Fortaleza.

"O Corinthians pode negociar, porque é o dono do passe do atleta, dos direitos do jogador, mas existem algumas cláusulas no contrato, questão de valores, que constam de repasse ao Fortaleza. Não é simplesmente negociar e tirar daqui, não. Desconheço negociação de futebol grego. Não sei quanto é, como seria, e até mesmo porque seria para julho, que é quando abre a janela de transferência, então, a gente está morrendo de véspera", frisou Daniel de Paula Pessoa.



A reportagem também tentou falar com o empresário do Gustavo, Clóvis Henrique, mas ele não atendeu às ligações até a publicação desta notícia.