Fortaleza decide pagar multa para tirar Marlon do Sampaio Corrêa

09:18 · 02.05.2018 por Ivan Bezerra

Marlon vinha sendo destaque no maio-campo do Sampaio Corrêa ( Foto: Reprodução/Twitter @scfcoficial )

Direto do Estádio do Café, onde o Fortaleza empatou em 1a1 com o Londrina/PR, se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, nessa terça-feira (1/5), o presidente do clube cearense, Marcelo Paz, informou que a agremiação vai pagar a multa rescisória para contratar o meia Marlon, do Sampaio Corrêa/MA. O atleta é um dos destaques do time maranhense na Série B e de há muito vem sendo observado pelo técnico Rogério Ceni e pelos analistas de desempenho do Leão.

"Pela primeira vez, vamos pagar uma multa rescisória para tirar um jogador de outro clube. Daí, porque, não sabemos exatatamente como é o trâmite legal. O assunto agora será encaminhado pelo nosso departamento jurídico. É uma situação nova para nós", disse Marcelo Paz. Indagado sobre se haveria ajuda de conselheiros para pagar a multa do atleta, o presidente respondeu: "Não tem dinheiro de conselheiro envolvido. Será investido dinheiro do orçamento do clube mesmo. Em outras situações, já se pagou até um salário maior para um atleta e agora a diferença é a multa rescisória que iremos desembolsar.Fizemos isso, porque entendemos que ele é um jogador que tem a capacidade de nos ajudar muito na caminhada da Série B", disse Marcelo Paz.

A delegação tricolor, que vem de Londrina, tem desembarque previsto para às 11h10 minutos desta quarta-feira (2/5), no Aeroporto Internacional Pinto Martins. O próximo jogo do Leão será no dia 12, às 19 horas na Arena Castelão, contra o Goiás, na quinta rodada da Série B.

Perfil

Nome: Marlon Adriano Prezotti

Nascimento: 26 de fevereiro de 1990

Naturalidade: Curitiba-PR

Peso: 68 kg

Altura: 1.75 m

Principais clubes: Vila Nova (GO), Cruzeiro (MG), Francana (SP), Sertãozinho (SP), ASA (AL), Caxias (RS) e Sampaio Corrêa (MA).