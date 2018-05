Fortaleza contrata atacante Minho, junto ao Paraná Clube

21:43 · 09.05.2018 / atualizado às 21:46

Minho (Guiherme de Melo Silva), de 26 anos, que vem por empréstimo junto ao Paraná Clube ( divulgação )

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou na noite desta quarta-feira (9), a contratação do atacante Minho (Guiherme de Melo Silva), de 26 anos, que vem por empréstimo junto ao Paraná Clube.

A contratação do atleta, que atua como atacante pelos lados do campo, vem suprir a lacuna no setor, visto que o Leão já perdeu dois atletas, Léo Natel, negociado para o futebol do exterior e Alípio, que pediu rescisão e acertou bases com o CRB/AL.

Minho já atuou pelas seguintes equipes: Colo-colo (BA), Galícia (BA), Campinense/PB, Rio Branco/PR e Paraná Clube.

O Fortaleza não tinha substituto com as mesmas características para os lugares de Osvaldo ou Edinho no ataque tricolor. Minho é a 23ª contratação que a diretoria do Leão faz para as disputas do Campeonato Brasileiro da Série B.

Enquanto isso, não houve alteração no tocante à permanência do atacante Osvaldo no clube, até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. A diretoria do Leão segue negociando com os empresários do jogador. O próximo jogo do Fortaleza será no sábado (12), às 19 horas na Arena Castelão, contra o Goiás, pela quinta rodada da Série B.