Fortaleza confirma mais três reforços para temporada 2018

08:57 · 22.12.2017

O Fortaleza segue se reforçando para as disputas do Campeonato Cearense e Série B no ano de seu centenário. Na noite da última quinta-feira (21), o presidente Marcelo Paz, em uma live no Facebook do Leão, anunciou as contratações do lateral-esquerdo Leonan, que vem do Atlético/MG, do volante Igor Henrique, vindo do Atlético/GO e do meia-atacante Alípio, que se destacou na segundona vestindo as cores do Vila Nova ao lado de Alan Mineiro, atleta este contratado anteriormente pelo Tricolor de Aço.

Ao todo, o time do Pici já realizou 13 contratações: Derley (volante,); Roger Carvalho (zagueiro); Edinho (meia); João Henrique (meia esquerda); Gustavo Henrique, o "Gustagol" (centroavante); Léo Natel (atacante); Jacaré (atacante); Alan Mineiro (meia); Germán Pacheco (meia-atacante); Diego Jussani (zagueiro) e os três agora confirmados.

Ficha técnica

Nome: Leonan José Valandro Gomes

Posição: lateral esquerdo

Natural: Engenho Velho (RS)

Nascimento: 20/10/1995

Idade: 22

Altura: 1,74cm

Peso: 64kg

Clubes: Atletico (MG), Marcílio Dias (PR)

Nome: Igor Henrique Martins Machado

Posição: meia

Natural: Castanhal (PA)

Nascimento: 20/12/1991

Idade: 26 anos

Altura: 1,83cm

Peso: 74kg

Principais clubes: Atlético (GO), Ituano, Barretos e XV de Jaú.

Nome: Alípio Duarte Brandão

Posição: atacante

Natural: Brasília (DF)

Nascimento: 06/07/1992

Idade: 25 anos

Altura: 1,74cm

Peso: 62kg

Principais clubes: Vila Nova (GO), Tombense, Vitória, Luverdense, Benfica (POR), América (RN), Real Madri (ESP), Rio Ave (POR)