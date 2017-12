Fortaleza confirma Alan Mineiro e argentino Germán Pacheco como novos reforços

18:04 · 16.12.2017 / atualizado às 19:03

A expectativa se tornou realidade. Após semanas de negociações, o Fortaleza, por meio de suas redes sociais, confirmou a contratação do meia Alan Mineiro, que disputou o último Campeonato Brasileiro da Série B pelo Vila Nova/GO. O atleta de 30 anos fez 11 gols pela equipe goiana na segundona.

Além dele, o Leão, por meio do Instagram do presidente Marcelo Paz, confirmou a vinda do atacante argentino Germán Pacheco, de 26 anos, que estava no Alianza Lima, do Peru. O atleta possui dupla nacionalidade (argentina e espanhola) e atuou em 32 partidas no campeonato local assinalando 8 gols.

A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com Sérgio Papellin, executivo de futebol leonino, que confirmou as duas contratações. O empréstimo de Alan Mineiro será até o final da temporada 2018. Já o argentino estava livre no mercado e chega com contrato firmado de 1 ano de duração. Pacheco iniciou nas categorias de base do Vélez Sarsfield, da Argentina, mas se mudou para a Espanha na adolescência. Lá, o atacante se profissionalizou pelo Atlético de Madrid.

A pedido de Rogério Ceni

Com 1,75m de altura, Alan Mineiro foi titular absoluto da Série B, tendo jogado em 35 das 38 partidas (34 como titular). No futebol cearense, Alan passou rapidamente pelo Icasa, no ano de 2014, quando disputou apenas quatro partidas pelo Verdão do Cariri.

Alan Mineiro chega a pedido do técnico Rogério Ceni e foi a oitava contratação visando a temporada na Série B do Brasileiro no ano do centenário leonino. Sendo a nona contratação do Tricolor, o argentino Germán Pacheco chega por estar livre no mercado. Edinho (meia/atacante); Roger Carvalho (zagueiro); Derley (volante); João Henrique (meia); Léo Natel (atacante); Jacaré (atacante) e Gustavo Henrique, o "Gustagol" (atacante) foram contratados anteriormente.

Ontem, a reportagem do Diário do Nordeste conversou com Alan Mineiro por telefone e o atleta afirmou que as tratativas estavam em reta final e o acerto muito próximo de um desfecho feliz para os envolvidos.

Ficha técnica

Alan Cássio da Cruz

29/09/1987

30 anos

Três Corações/MG

Meia

Destro

Clubes na carreira: Rio Branco/PR; São Bernardo/SP; Guaraní (Paraguai); Olé Brasil/SP; Águia Negra/MS; Paulista/SP; Albirex Niigata (Japão); Ferroviária/SP; Boa Esporte/MG; Icasa/CE; Bragantino/SP; Corinthians/SP; América/MG; Vila Nova/GO e Fortaleza/CE

Germán Ezequiel Pacheco Gonzalez

19/05/1991

26 anos

Buenos Aires/ARG

Atacante

Canhoto

Principais equipes na carreira: Atlético de Madrid/ESP; Rayo Vallecano/ESP; Independiente/ARG; Juan Aurich (Peru) e Alianza Lima (Peru)

Polêmica

Ao anunciar a contratação de Alan Mineiro, em seu Instagram, o Leão selecionou o gol da vitória do Vila Nova por 1 a 0, diante do maior rival Ceará, em partida válida pela Série B de 2017. Confira abaixo: