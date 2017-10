Fortaleza bate o recorde de público do futebol cearense em 2017

20:34 · 14.10.2017 / atualizado às 23:04

A torcida tricolor deu mais um espetáculo no Brasileirão da Série C ao levar 44.778 pessoas à Arena Castelão na grande final do campeonato, contra o CSA, de Alagoas.

No total, foram 43.778 pagantes, 1 mil não pagantes, que totalizaram renda de R$ 1.287.583,00. Antes, o maior público registrado em 2017 era da partida Ceará X Londrina, válida pela Série B. Naquela partida, 41 mil torcedores foram ao estádio.

Apesar do excelente público, ainda não foi possível atingir a carga máxima da Arena Castelão, que é de 57 mil lugares. Este deve ser o último grande público do Fortaleza em 2017, já que o time disputa apenas a Taça Fares Lopes e não tem o mesmo apelo da competição nacional.