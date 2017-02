Fortaleza apresenta cinco reforços para a temporada

09:13 · 03.02.2017 por Ivan Bezerra

Atletas viram a goleada do Fortaleza sobre o Maranguape, nessa quinta, no Castelão ( Foto: JL Rosa )

Após observar as carências do time, a diretoria do Fortaleza contratou cinco jogadores e os apresentou na Arena Castelão, minutos antes do jogo contra o Maranguape, na noite desta quinta-feira (2), pela quinta rodada do Campeoanto Cearense.

São eles o atacante Zé Carlos, o chamado 'Zé do Gol', cujo último clube foi o Santa Cruz/PE; Vinícius Baiano, de apenas 19 anos, atacante de velocidade, vindo do Avaí/SC; Pablo, lateral-direito, com passagens no América Mineiro; William Schuster, meio-campista que estava no Qatar; e Esquerdinha, meia que vem do Náutico, mas que ainda está se recuperando de uma lesão muscular.

O mais procurado pela torcida para fazer selfies na borda do gramado e junto às cadeiras do setor Premium foi o centroavante Zé Carlos. Artilheiro do Criciúma na subida para a Série A, em 2012 e com fama de goleador, não faltou torcedor querendo lhe ver de perto.

"Estou muito feliz aqui, fui muito bem recebido por todos, pela diretoria, aqui pela torcida, então, espero cumprir meu contrato até o final e colaborar com os objetivos do clube", disse o jogador.

Zé Carlos esclareceu que está com 60% da sua condição física, embora viesse treinando normalmente, faltando apenas o chamado ritmo de jogo. "Espero me preparar da melhor forma para quando entrar, dar alegria à essa torcida maravilhosa", completou o artilheiro.

Nesta sexta-feira (3), o clube receberá o zagueiro Del'Amore, contratado junto ao Corinthians e que disputou a Copa São Paulo de Juniores pelo clube paulista, sendo uma revelação das categorias de base.