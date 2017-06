Fortaleza anuncia volante Aldo como novo reforço

12:15 · 14.06.2017 / atualizado às 13:41

Jogador atuou em 2017 pelo Brasiliense Foto: Brasiliense/Divulgação

O Fortaleza segue na busca por melhorar seu elenco para a Série C. Dessa vez o nome anunciado para o time é o volante Aldo, de 29 anos. Com passagens pelo Cruzeiro e CRB, o meia estava no Brasiliense.

O atleta foi campeão candango em 2016 pelo Luziânia e campeão 2017 pelo Brasiliense.

Com a chegada de Aldo, o Fortaleza já realizou a contratação de 9 reforços para a competição nacional. Anteriormente, o elenco do técnico Paulo Bonamigo, recebeu o zagueiro Edimar, o volante Wellington Reis, os meias Adenilson e Pedro Carmona, os atacantes Hiago, Jô e Leandro Cearense.

Paralelo ao anúncio de Aldo, o time oficializou a contratação do zagueiro Adalberto, de 29 anos, para a sequência do Campeonato Brasileiro Série C 2017. Adalberto retorna ao Leão onde foi campeão cearense em 2015

Ficha técnica: ALDO

Aldo Rodrigues de Sousa

Data de Nascimento: 11/02/1988

Nacionalidade: Brasileira

Naturalidade: Gama (DF)

Altura: 1,74

Peso: 71 kg

Clubes: Cruzeiro, CRB, Grêmio, Luziânia e Brasiliense.