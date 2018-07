Fortaleza anuncia Douglas Coutinho, ex-Ceará

20:11 · 11.07.2018 / atualizado às 20:14

Douglas Coutinho é o novo reforço do Fortaleza para a Série B. ( Foto: Fortaleza EC )

A assessoria do Fortaleza comunicou, nesta quarta-feira (11), a contratação do atacante Douglas Coutinho. O jogador que estava desde o início do ano no Ceará, por empréstimo do Atlético - PR, chega ao Leão também por empréstimo do clube paranaense até o fim da temporada.

Com contrato até o final de 2018, o Ceará dispensou o jogador de 24 anos na terça (10). No início da noite desta quarta (11), o Tricolor do Pici anunciou a chegada do atleta através de sua assessoria de comunicação.

Desde janeiro no time de Porangabuçu, Douglas Coutinho jogou 21 partidas e marcou 4 gols, todos pelo Campeonato Cearense. Em 2017, o carioca de Volta Redonda fez 47 partidas pelo Furacão - Libertadores, Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Brasileirão Série A - e marcou 5 gols.