Fortaleza anuncia a contratação do centroavante Gustavo Henrique, o 'Gustagol'

13:08 · 13.12.2017 / atualizado às 13:14

O Fortaleza oficializou nesta quarta-feira (13) mais um reforço para a temporada 2018. Trata-se do centroavante Gustavo Henrique, mais conhecido como 'Gustagol', que disputou a Série B deste ano pelo Goiás, após passagem pela equipe do Bahia. Anunciado como 'camisa 9' pelo Tricolor do Pici, o atacante de 23 anos pertece ao Corinthians e chega por empréstimo de um ano, já que possui contrato com a equipe paulista até 2020.

Destaque do Criciúma na temporada 2016, tendo marcado 11 gols em 18 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante despertou o interesse do Corinthians, que o contratou em definitivo ainda naquele ano. No time paulista, porém, Gustavo fez apenas nove partidas e não balançou as redes. Em 2017, foi emprestado ao Bahia, onde disputou 24 jogos e marcou seis gols. Em julho, trocou a equipe baiana pelo Goiás.

Dono de uma boa estatura, já que tem 1,89m, Gustavo tem como principal característica a bola aérea. Em um primeiro momento, ele chega para ser o centroavante de Rogério Ceni para a temporada 2018. Além de 'Gustagol', o Fortaleza também já anunciou as contratações do zagueiro Roger Carvalho, do volante Derley, dos meias Edinho e João Henrique, além do atacante Léo Natel.

Ficha Técnica:

Nome: Gustavo Henrique da Silva Sousa

Posição: Atacante

Idade: 23 anos

Altura: 1,89cm

Peso: 76kg

Clubes:. Goiás, Bahia, Corinthians, Criciúma, Atlético Tubarão, Taboão da Serra.

Confira o anúncio feito pelo Fortaleza: