Fortaleza ainda quer mais quatro contratações

09:51 · 13.01.2017 por Estadão Conteúdo

O último jogador que foi anunciado pela diretoria do Fortaleza foi o lateral-direito Eduardo, de 20 anos, revelado pelo Guarany de Sobral e que estava no Coritiba. O jogador já se apresentou ao clube, na tarde desta quinta-feira (12), trazendo exames médicos e agora está na fase de avaliação física e fisioterápica.

Além de Eduardo, o Leão quer mais quatro jogadores, conforme explica o executivo de futebol, César Sampaio.

"Nós procuramos mais um zagueiro destro, visto que para a defesa do lado esquerdo, já temos o Ligger, o Max Oliveira e até o Bruno Melo ou o Allan Vieira", disse Sampaio. Outro jogador que está sendo procurado é um meio-campista, visto que o técnico Hemerson Maria tem contado apenas com Cássio Ortega e Rodrigo Andrade. O terceiro atleta nos planos é um homem referência, um centroavante nato, porque o clube só conta com Lúcio Flávio com essa caraterística. E a quarta posição procurada é a de um extrema esquerdo, um atacante que jogue preferencialmente pelo lado esquerdo do campo.

"Além desses jogadores, vamos trazer atletas da base. Os destaques das categorias de base vão ser sempre avaliados para completar o elenco", explicou César Sampaio.