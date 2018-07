Fora de casa, Fortaleza perde para a Ponte Preta por 2 a 0

O Fortaleza foi a Campinas-SP enfrentar a Ponte Preta e perdeu por 2 a 0. A partida, da noite deste domingo (8), contou com gol contra do zagueiro Roger Carvalho e do atacante André Luis.

Com desfalques de Tinga, Marcinho e Gustavo, todos por lesão, o Fortaleza entrou em campo para enfrentar a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, e sofreu a segunda derrota em 3 jogos.

O jogo

Jogando fora de casa, o Fortaleza fez uma partida bem abaixo do que vinha apresentando. Mostrando nervosismo no setor defensivo, o Leão do Pici levou o primeiro gol aos 8 minutos da primeira etapa.

Em lançamento de Renan Fosenca, o zagueiro Roger Carvalho cabeceou para trás, pegando o goleiro Marcelo Boeck desprevinido, e a viu a bola morrer nas redes do seu próprio time. Ponte Preta 1 x Fortaleza

Poucos minutos depois o Leão chegou perto de empatar com Derley. Em jogada iniciada pela letaral direita, o goleiro Ivan espalmou a bola para o meio da área e o volante Tricolor chutou, mas a bola passou por cima da meta da Macaca.

Em cobrança de escanteio aos 26 minutos, o meia Marlon recebeu a bola na entrada da área e soltou uma bomba obrigando o goleiro da equipe paulista fazer uma bela defesa.

Aproveitando a velocidade de seus laterais, a Macaca fez suas melhores jogadas pelos lados. Aos 33 minutos, em jogada pela direita por Ruan, André Luis soltou uma bomba e obrigou Marcelo Boeck salvar o que seria o gol da Ponte.

No fim da primeira etapa, aos 38, o zagueiro Diego Jussani recuou mal, Ligger dividiu a bola e André Luis aproveitou a sobra para ampliar o placar na Majestoso. Ponte Preta 2x0 Fortaleza

De volta para a segunda etapa, o Tricolor tentou diminuir o placar, mas esbarrou na forte marcação da equipe de Campinas.

Com erros de passes e pouca velocidade nos contra-ataques, o time cearense não conseguiu balançar as redes do goleiro Ivan.

Mesma derrotado, o Leão segue líder isolado com 29 pontos. A Ponte chegou aos 21 e subiu para a 8ª posição.

Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Atlético-GO, na Arena Castelão, às 16h, no sábado (14). Já a Ponte vai à Sorocaba-SP enfrentar o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, às 18h, também no sábado.