Fora da Espanha, Barcelona e Real Madrid farão partida no Hard Rock

08:56 · 06.04.2017 por Estadão Conteúdo

Foram colocados à venda mais de 65 mil ingressos ( Foto: Divulgação )

Pela segunda vez na história, Real Madrid e Barcelona vão se enfrentar fora da Espanha. O duelo, que já foi batizado de "El Clásico Miami", será disputado na cidade norte-americana, no Hard Rock Stadium, arena que já recebeu a Seleção brasileira, no próximo dia 29 de julho. A expectativa é grande para o confronto pela rivalidade e porque atualmente as duas equipes disputam ferrenhamente o título do Campeonato Espanhol.

Em Miami, os ingressos estão sendo vendidos rapidamente e a cidade da Flórida já se movimenta para receber Messi, Neymar, Suárez, de um lado, e Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema, do outro. “Os fãs brasileiros sempre têm participado de nossos eventos no Hard Rock Stadium. São fãs sofisticados, que apreciam assistir a jogos de futebol de qualidade. Quando a seleção atuou aqui, tivemos o estádio lotado. Esperamos um grande comparecimento dos brasileiros para o El Clásico Miami”, afirmou Stephen Ross, um dos proprietários e CEO do Miami Dolphins, equipe de futebol americano que atua no local.

O jogo vale pela International Champions Cup 2017, torneio de pré-temporada europeia que tem transmissão da ESPN para vários países. É um amistoso. Foram colocados à venda mais de 65 mil ingressos, mas o sistema de pré-venda registrou alta procura, a maior da história do estádio para eventos que não contam com os rivais locais. “Os fãs têm respondido bem ao chamado. Os dois times estão vindo aos EUA para vencer e disputar um jogo competitivo em um ambiente de empolgação”.

Em 1982, o clássico foi disputado na Venezuela. Na ocasião, os dois lados estavam sem força máxima e o público foi pequeno. Desta vez, a expectativa é enorme. “Este evento será ótimo para a economia do sul da Flórida. Embora a gente não abra detalhes do contrato feito, os clubes estão animados com a possibilidade de atuar em Miami”, atestou Stephen Ross.

O Hard Rock Stadium foi totalmente reformado recentemente por cerca de US$ 500 milhões (R$ 1,55 bilhão). “Nós transformamos completamente a experiência de estar lá, construímos uma cobertura de última geração que cobre 92% dos espectadores e renovamos os camarotes. Além disso, as cadeiras estão mais próximas ao gramado. O estádio tem luxuosos espaços, camarotes ao ar livre e poltronas no nível do campo conectadas a clubes privativos”, disse o CEO.