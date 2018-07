"Foi uma decisão fácil", diz Cristiano Ronaldo na apresentação à Juventus

14:33 · 16.07.2018 / atualizado às 15:15 por Folhapress

Foto: Divulgação Juventus

Cristiano Ronaldo, enfim, vestiu pela primeira vez a camisa da Juventus. camisa 7 e classificou o clube alvinegro como um "dos melhores do mundo", ressaltando a decisão de deixar o Real Madrid. , enfim, vestiu pela primeira vez a camisa da O craque português foi apresentado na tarde desta segunda-feira (16) no Allianz Stadium, em cerimônia reservada e sem a presença de torcedores . O melhor jogador do mundo vestiu ae classificou o clube alvinegro como um "dos melhores do mundo", ressaltando a decisão de deixar o

"Foi fácil, uma decisão fácil. Vendo o poderio que tem a Juventus, como disse, é uma das melhores equipes do mundo. Foi uma decisão que vem ao longo do tempo. Companheiros próximos diziam que era um clube que deveria ter jogado lá atrás, quando era garoto. Foi uma decisão fácil", disse Cristiano Ronaldo.

"Obviamente foi um passo importante na minha carreira, meu primeiro clube italiano. Aqui estão acostumados a ganhar. Foi uma decisão fácil", acrescentou. A expectativa para a apresentação de Cristiano Ronaldo crescia a cada aparição do craque português em Turim. Mesmo com o evento privado para a imprensa e pessoas do clube, o novo camisa 7 bianconero fez questão de ir até a porta do Centro de Treinamento para cumprimentar os torcedores.

Contratação mais cara da história da Juve, que pagou 100 milhões de euros ao Real Madrid [R$ 452 mi], o português por exames médicos na manhã desta segunda-feira e conheceu o novo ambiente de trabalho antes da apresentação ocorrida nesta tarde.

O clube alvinegro será o quarto na carreira profissional do português, que vestiu as camisas do Sporting, Manchester United e Real Madrid. A hashtag "CR7Day" é o assunto principal na Itália, com vários sites locais cobrindo os movimentos do reforço minuto a minuto.