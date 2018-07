"Foi o momento mais marcante da minha carreira", diz Edson Cariús ao chegar à Barra do Ceará

13:03 · 10.07.2018 / atualizado às 13:14

Artilheiro do Ferrão diz que vive momento mais feliz na carreira ( Foto: Reprodução Twitter Jogada )

Está oficialmente iniciada a folia na Barra do Ceará. Os heróis do acesso Coral à Série C já desembarcaram na sede do clube, após 12 horas de viagem de ônibus desde Campina Grande/PB. Cerca de 100 torcedores aguardaram a chegada da equipe.

E um dos primeiros atletas a falar com a imprensa foi um dos principais responsáveis pela consquista coral. Edson Cariús marcou 9 gols na campanha até o momento e também foi o autor do gol decisivo, de pênalti, contra o Campinense.

Confira a entrevista:

Veja a festa da torcida coral!