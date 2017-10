"Foi o melhor jogo desde que cheguei ao City", afirma Guardiola após goleada sobre Stoke

16:44 · 14.10.2017 por Folhapres

O técnico Josep Guardiola afirmou, neste sábado (14), que o Manchester City fez o melhor jogo sob o seu comando na goleada sobre o Stoke, por 7 a 2, em Manchester, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês.

"Você sempre pode fazer melhor, mas eu não posso negar que hoje foi a melhor performance desde que cheguei aqui. Nós jogamos de forma rápida e simples. Todo mundo quer tocar e dar um passe a mais. Eu estou muito contente com a vitória", disse Guardiola.

"O que mudou desde o ano passado? Nós nos conhecemos melhor. Eu conheço os meus jogadores, o Campeonato Inglês e como derrotar o adversário. Agora a nossa confiança está grande e todo mundo acredita que vamos marcar gols", afirmou o treinador.

Embora não tenha anotado gols neste sábado, o meia Kevin De Bruyne foi muito elogiado por Guardiola. O belga atuou como um maestro, com belos passes.

"Ele é muito dinâmico e entende o jogo. Ele dá o passe certo quando tem a bola perto da área, seus companheiros sabem que a bola está vindo. Assim como treinador, eu também sou um espectador e curto vê-lo jogar. Ele é muito talentoso", disse o treinador.

Com o triunfo sobre o Stoke, o líder City chegou aos 22 pontos, dois a mais em relação ao segundo colocado, o Manchester United, que também neste sábado ficou no empate por 0 a 0 com o Liverpool, em Anfield. Já o Stoke é apenas o 15º na tabela, com oito pontos.