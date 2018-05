Fluminense aproveita escanteios e vira sobre o Vitória no Barradão

19:37 · 06.05.2018 por FolhaPress

Pelo chão, o Fluminense praticamente não criou no Barradão. Desta forma, o time carioca passou a apostar nas bolas pelo alto para a área do Vitória, e deu certo. Com dois gols provindos de escanteios, um de Pablo Dyego e outro de Gilberto, o Flu conseguiu a virada no segundo tempo e venceu os baianos por 2 a 1 neste domingo (6), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Fluminense vence a primeira como visitante, chega a sete pontos e assume a sexta colocação da tabela, portanto na zona de classificação para a pré-Libertadores. Já o Vitória segue com apenas um ponto e pode até terminar esta rodada na lanterna da tabela - caso o Paraná vença a Chapecoense nesta segunda-feira.

O Fluminense agora deixa de lado o Campeonato Brasileiro e volta a pensar na Sul-Americana, competição pelo qual enfrenta o Nacional Potosí no segundo duelo da primeira fase, quinta-feira (10), às 21h45, na Bolívia. O Vitória entra em campo no mesmo dia, mas pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, às 19h30, no Itaquerão.