Floresta é derrotado na estreia da Copinha

22:19 · 04.01.2017

O terceiro representante do Ceará na Copa São Paulo, o Floresta, teve um duelo difícil logo na sua estreia. Contra o Santos, a equipe cearense foi derrotada por 1 a 0, na Arena Barueri.

Após resistir bem no primeiro tempo, o Floresta sofreu o gol logo no primeiro minuto da segunda etapa. Após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou com o atacante Giovane, sem ninguém na frente, para só completar para o gol.

O Floresta conseguiu impor bem seu ritmo durante boa parte do segundo tempo e muitas vezes até chegou com perigo no gol da equipe paulista.

Nos minutos finais do jogo, o time sentiu o cansaço e diminuiu o ritmo de ataques. Satisfeito com o resultado, o Santos pouco atacou e se fechou bem para garantir sua primeira vitória.