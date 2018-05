Flamengo registra ocorrência e aciona MP para identificar agressores do aeroporto

10:50 · 03.05.2018

O Flamengo informou, por meio de nota oficial nesta quinta-feira (3), que acionou o MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) após violenta manifestação de torcedores na última sexta-feira (27). O clube ainda diz que fez boletim de ocorrência sobre o caso.

O incidente ocorreu no aeroporto internacional Tom Jobim, no embarque da delegação do Flamengo para o jogo contra o Ceará, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca venceu a partida por 3 a 0.

Segundo o Flamengo, junto com o ofício foi enviado ao MPRJ um DVD com imagens da ação dos torcedores. A nota do clube pede "a eventual identificação e responsabilização individual de cada torcedor que praticou tais atos de violência contra determinados integrantes do time de futebol profissional do Flamengo".

Também por meio do comunicado, o clube se coloca à disposição das autoridades e reitera seu compromisso de "resguardar a integridade física e moral de seus atletas e funcionários".