Flamengo anuncia contratação de Conca para temporada 2017

08:25 · 03.01.2017 por Estadão Conteúdo

Conca é o segundo reforço a chegar ao Flamengo para a temporada 2017 ( Foto: Divulgação/ Twitter )

O Flamengo anunciou a chegada de um reforço de peso para a temporada 2017. No fim da noite de segunda-feira, a diretoria do clube carioca confirmou a contratação do meia argentino Darío Conca, que estava defendendo o Shangai SIPG, da China, clube que recentemente se reforçou com o brasileiro Oscar.

De acordo com o Flamengo, Conca, de 33 anos, chega ao time carioca cedido por empréstimo até 31 de dezembro de 2017. E o argentino vai se apresentar ao seu novo clube em 11 de janeiro, no Ninho do Urubu.

Conca, porém, deve demorar algum tempo para fazer a sua estreia pelo Flamengo. O meia ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida em agosto, quando estava no futebol chinês. Assim, o clube espera contar com o jogador na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores, que começará em março.

O novo reforço do Flamengo é um velho conhecido do seu torcedor, pois já defendeu outros dois gigantes do futebol do Rio, o Vasco em 2007, e o Fluminense, entre 2008 e 2011 e depois em 2014 e no início de 2015. Pelo clube das Laranjeiras, aliás, se consagrou com a conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2010.

Na China, antes do Shangai SIPG, Conca defendeu o Guangzhou Evergrande. O meia argentino iniciou a carreira no River Plate, depois passando por Universidad Católica e Rosario Central, antes de chegar ao futebol brasileiro.

A contratação de Flamengo foi anunciada através das rede sociais com o clube fazendo mistério, depois brincando com os rivais ao lembrar uma foto de janeiro 2015 com Paolo Guerrero, então no Corinthians, e Conca, então no Fluminense, com o personagem Mickey, para promover a Florida Cup. Foi a deixa para uma brincadeira "Só falta o Mickey", publicou o clube carioca.

Conca é o segundo reforço a chegar ao Flamengo para a temporada 2017. Anteriormente, o clube carioca se reforçou com o lateral-esquerdo peruano Miguel Trauco.