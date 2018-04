Firmino renova contrato com o Liverpool até junho de 2023

15:20 · 29.04.2018 por Folhapress

Firmino chegou ao Liverpool em 2015 e tinha contrato até 2020 ( Foto: AFP )

O atacante Roberto Firmino renovou seu contrato com o Liverpool. O clube inglês anunciou o acordo com o jogador brasileiro neste domingo (29) em seus canais oficiais.

"Eu cresci muito aqui com meu trabalho e o apoio de todos. Estou muito feliz. Tudo está maravilhoso. Meus colegas de time são fantásticos e sou muito agradecido por poder jogar aqui", disse o atleta ao assinar seu novo contrato.

Contratado junto ao Hoffenheim, da Alemanha, Firmino chegou ao Liverpool em 2015 e tinha contrato até 2020. O time inglês ainda não informou até quando vai o novo contrato.

No entanto, o jornal britâncio The Telegraph publicou que o vínculo vai até junho de 2023 e Firmino será o jogador mais bem pago da equipe, com remuneração de 180 mil libras (cerca de R$ 860 mil) por semana.

A imprensa internacional já noticiava há alguns meses a possível renovação entre Liverpool e Firmino por causa do bom futebol apresentado pelo brasileiro. A equipe inglesa atualmente disputa as semifinais da Liga dos Campeões - na partida de ida, venceu a Roma por 5 a 2, em Anfield.