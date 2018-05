Final do Circuito Cearense de Stand Up Paddle Wave acontece neste sábado (5), no Porto das Dunas

15:02 · 02.05.2018 por Irailton Menezes

Local para a realização da 3ª etapa foi escolhido considerando o melhor período para ondas no litoral cearense ( Foto: Divulgação )

A Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, recebe neste sábado (5), a 3° etapa do Circuito Cearense de Stand Up Paddle na categoria Wave. A prova será realizada no Beach Park e contará com a presença dos melhores atletas de SUP Wave do Estado. Será a última rodada da modalidade (as duas primeiras aconteceram nos municípios de Paracuru e Taíba).

O campeonato de SUP Wave está no calendário anual de esportes aquáticos e é reconhecido pela Confederação Brasileira de Stand Up Paddle (CBSUP). Considerado um esporte que une o surfe clássico e o moderno, o SUP Wave tem como diferencial o remo, utilizado para auxiliar nas manobras entre as ondas, além de ter uma prancha própria para a modalidade.

Os competidores receberão medalha pela participação. Os quatro finalistas reberão troféus ao final das três etapas. As medalhas de participação formam uma mandala representativa do Circuito Cearense de SUP Wave 2018.

SERVIÇO

Campeonato de Stand Up Paddle Wave

Dia: 05 de maio

Local: Beach Park

Horário: 8h às 17h30

Aberto ao público