Filho de Romário assina contrato com o Figueirense

17:39 · 14.12.2017 por Folhapress

O jogador assinou contrato e se apresentará ao clube no início da pré-temporada, em 2 de janeiro ( Foto: Divulgação/Figueirense )

O Figueirense anunciou nesta quinta-feira (14) que Romarinho, filho de Romário, é o novo reforço para a próxima temporada. O jogador assinou contrato e se apresentará ao clube no início da pré-temporada, em 2 de janeiro.

Aos 24 anos, Romarinho jogou o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Tupi. Em 13 partidas, o atacante marcou apenas um gol.

"Obrigado, papai do céu. Muito feliz em ter fechado com o maior de Santa Catarina. Oficialmente jogador do Figueirense Futebol Clube. Que 2018 seja um grande ano para a gente", escreveu o jogador nas redes sociais.

Na edição deste ano da Série B, o Figueirense chegou a brigar contra o rebaixamento, mas terminou na 12ª colocação, com 48 pontos.