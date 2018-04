Figueirense vence Boa Esporte e se iguala ao Fortaleza com 100% na Série B

09:15 · 28.04.2018 por Folhapress

O Figueirense conquistou sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira (27), a equipe catarinense derrotou o Boa Esporte por 2 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, e manteve aproveitamento de 100%.

Com o resultado, o Figueirense chegou a nove pontos e se igualou ao Fortaleza. Vila Nova-GO e Paysandu também podem fechar a rodada, neste sábado, com aproveitamento total dos pontos. O time goiano recebe o Sampaio Corrêa, enquanto os paraenses também jogam em casa contra o Brasil de Pelotas.

Henan marcou os dois gols do Figueirense e foi o destaque do triunfo em Florianópolis. Na próxima rodada, o time alvinegro joga fora de casa contra o Brasil de Pelotas, e o Boa Esporte, que perdeu as três partidas disputadas até o momento, recebe o Juventude. Ambos os jogos acontecerão no dia 1º.

Em outro jogo desta sexta-feira, o CSA aplicou uma goleada por 5 a 1 sobre o Oeste, em Maceió. O centroavante Walter fez sua estreia pelo time alagoano e marcou o quinto gol, em cobrança de pênalti, aos 32min do segundo tempo.

A vitória do CSA foi toda desenhada no primeiro tempo ao abrir 3 a 0 de vantagem, com gols de Daniel Costa, Leandro e Michel. O Oeste ainda descontou antes do intervalo, mas um gol contra de Leandro Amaro sacramentou o triunfo do CSA, antes de Walter fechar a conta.

Essa foi a segunda vitória do CSA, que chegou aos seis pontos e ocupa o terceiro lugar na Série B. Já o Oeste perdeu a invencibilidade e ocupa a nona colocação, com quatro pontos. Na próxima rodada, o CSA joga fora de casa contra o Criciúma, no dia 1º, e enquanto o Oeste recebe o Coritiba, no dia 4.