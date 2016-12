Figueirense confirma pré-contrato com meia Éverton, ex-Fortaleza

10:36 · 27.12.2016 / atualizado às 10:39

Meia atuará ao lado de ex-companheiros de clube, além de um antigo rival, o atacante Bill ( Foto: JL Rosa )

O Figueirense segue montando seu elenco para 2017 com nomes bem conhecidos do futebol cearense. Após a contratação do técnico Marquinhos Santos, que permaneceu na equipe catarinense mesmo falhando na missão de manter o time na Série A, e as chegadas do volante Juliano, ex-Fortaleza, e do atacante Bill, ex-Ceará, o time alvinegro anunciou na última segunda-feira (26) que possui um pré-contrato com o meia Éverton. O jogador, que estava no Leão desde 2015, deve ser apresentado em breve.

Além de Éverton, que atuará pela terceira vez em sua carreira por um time de Santa Catarina, o clube também divulgou um acerto com o lateral-direito Weldinho. O atleta de 25 anos, que acumula passagens por Corinthians e Palmeiras, defendeu o Brasil de Pelotas em 2016.

Outro nome que interessa Marquinhos Santos é o do meia Tiago Luís, que disputou a Série B deste ano pelo Paysandu. O jogador não renovou com o Papão e está livre no mercado.