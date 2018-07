Fifa faz convite para tailandeses presos em caverna irem à final da Copa

09:40 · 06.07.2018 / atualizado às 10:04 por FolhaPress

O presidente da Fifa ainda disse que está acompanhando a operação de resgate e que ficou aliviado quando soube que o grupo foi encontrado ( Foto: ROYAL THAI NAVY / AFP )

Os 12 meninos e o treinador de futebol presos em uma caverna no norte da Tailândia receberam nesta sexta-feira (6) um convite da Fifa para assistir à final da Copa do Mundo em Moscou no próximo dia 15 - desde que as circunstâncias permitam que isso seja possível.

Em carta endereçada à FAT (Associação Tailandesa de Futebol, na sigla em tailandês) e assinada pelo presidente Gianni Infantino, a entidade afirma que ficaria encantada em convidá-los para a finalíssima se eles se reunirem com suas famílias nos próximos dias e a saúde deles permitir que viajem.

"Eu sinceramente espero que eles estejam aptos a se juntarem a nós na final, que será sem dúvida um momento maravilhoso de comunhão e celebração", acrescenta o comunicado, compartilhado na página da associação tailandesa no Facebook.

Além do convite, o presidente da Fifa disse na carta que está acompanhando a operação de resgate e que ficou aliviado quando soube que o grupo foi encontrado.

"Em nome da comunidade internacional de futebol, gostaria de me juntar a vocês para expressar minhas mais profundas condolências e apoio às famílias dos jogadores e do treinador, bem como minha solidariedade com o povo da Tailândia neste momento de grande preocupação", acrescenta o texto.

Os meninos, com idades entre 11 e 16 anos, e o técnico de 25 anos acabaram presos na caverna no dia 23 de junho após forte chuva inundar o local. Eles foram encontrados com vida por mergulhadores na segunda (2).

Contudo, como alertaram as autoridades, o perigo ainda existe. Equipes de apoio têm proporcionado cuidados médicos e drenado água do local para tentar a retirada do grupo. Há ainda a possibilidade de que a saída seja via mergulho, considerada a mais arriscada no momento.

Nesta sexta, inclusive, o ex-militar Samarn Kunan, 38, mergulhador da equipe de resgate, morreu ao ficar sem oxigênio enquanto instalava tanques do gás para uma possível retirada do grupo a nado, por volta da 1h local (15h de quinta-feira em Brasília).