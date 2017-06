Fifa anuncia conjunto de medidas contra discriminação na Copa das Confederações

19:00 · 14.06.2017 por Estadão Conteúdo

Gianni Infantino, presidente da Fifa, afirma que mudanças inovadoras na luta global contra a discriminação marcarão a edição de 2017 da Copa das Confederações ( Foto: Michael Buholzer/AFP )

A Fifa anunciou que pela primeira vez utilizará um conjunto de três medidas contra discriminação em um torneio oficial. A ação acontecerá na Copa das Confederações, que começará no sábado (17) e terá também observadores antidiscriminação em todas as partidas da competição.

Desta maneira, quando identificado o ato discriminatório, o árbitro poderá parar o jogo e fazer um anúncio público no estádio para suspender o jogo até que o ato seja interrompido, juntamente com outra advertência. Caso necessário, o juiz poderá até abandonar a disputa, numa atitude mais drástica.

Para tanto, será de extrema importância o trabalho dos observadores, que estarão monitorando o comportamento dos torcedores das duas seleções em campo. Caso existam ocorrências, os dados serão reunidos e enviados para o Comitê Disciplinar da entidade, que fará uma análise e apontará possível punição.

"Estas são mudanças inovadoras na luta global contra a discriminação, que marcará a edição de 2017 da Copa das Confederações. Ambas as iniciativas são ferramentas extras para os árbitros evitarem atitudes discriminatórias e garantir que a atmosfera no estádio seja de brincadeira e respeito", explicou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Sede da competição e do Mundial de 2018, a Rússia será o primeiro país a receber o pacote de medidas "do bem". De acordo com o vice-primeiro ministro e presidente da federação russa, Vitaly Mutko, será uma "honra" começar com uma competição em seu país.

"Estamos satisfeitos que a Rússia tenha sido encarregada da missão de implementar tais iniciativas da Fifa com o objetivo de melhorar o futebol mundial. Este é um papel muito honorável e uma grande responsabilidade", declarou o dirigente.

Para ajudar na nova campanha, a Fifa também está preparando um vídeo que será transmitido nos telões dos jogos, com estrelas do futebol mundial passando mensagens contra a discriminação. Já nas semifinais, que acontecem nos dias 28 e 29 de junho, em Kazan e Sochi, respectivamente, serão celebrados como Dias Antidiscriminação da Fifa, com uma cerimônia antes de a bola rolar.

Além da anfitriã Rússia, Nova Zelândia, Portugal e México fazem parte do Grupo A do campeonato. O Grupo B da Copa das Confederações, por sua vez, é composto por Alemanha, Austrália, Camarões e Chile.