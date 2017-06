Festival de Águas Abertas e III Circuito Cearense Federado de Maratonas Aquáticas abrem inscrições

15:49 · 07.06.2017

Já estão abertas as inscrições para as primeiras etapas do I Festival de Águas Abertas e do III Circuito Cearense Federado de Maratonas Aquáticas, que acontecem nos dias 24 e 25 de junho de 2017, na Praia do Náutico, em Fortaleza. Organizado pela Federação Cearense de Desportos Aquáticos (FCDA), os campeonatos fazem parte dos eventos em Águas Abertas na Temporada 2017.

O I Festival de Águas Abertas é destinado somente a atletas não federados(com exceção feita às classes Mirim/Petiz, que contemplam crianças com idade entre 09 e 12 anos), e conta com tolerância quanto ao uso de trajes e acessórios, sendo perrmitida a utilização de relógio e flutuador de reboque, bem como qualquer traje de banho, exceto roupa de neoprene. Já o III Circuito Cearense Federado de Maratonas Aquáticas poderá ser disputado apenas por atletas federados/vinculados à FCDA, acima de 13 anos, e seguirá as Regras FINA para Maratonas Aquáticas. Nesta primeira etapa do III Circuito também acontece uma prova da Copa Brasil de Maratonas Aquáticas, organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).