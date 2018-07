Ferroviário vence o São José/RS e está com um pé na final

22:01 · 16.07.2018 / atualizado às 22:11

O Ferroviário recebeu, nesta segunda-feira (16), o São José/RS e venceu por 3 a 1 pelo jogo de ida da semifinal da Série D. Juninho Quixadá, Mazinho e Gleidson marcaram para os donos da casa. Kelvin diminuiu para os gaúchos.

Em jogo bem movimentado, mas com muitos erros de passes, foi o Ferrão quem deu o primeiro susto. Aos 25 da primeira etapa, a bola foi cruzada da área do São José. Em saída errada do goleiro, a bola bateu na cabeça de Esquerdinha que, por pouco, não abriu o placar para os donos da casa. Mas não demorou muito para a torcida coral comemorar.

Juninho Quixadá recebeu bola na entrada da área, foi pra cima da marcação e deu um chute com efeito, marcando um golaço. Ferroviário 1x0 São José/RS.

Mas a festa durou pouco tempo. Isso porque, dois minutos depois, a equipe gaúcha empatou.

Kelvin recebeu a bola na entrada da área, chutou rasteiro e deixou tudo igual no placar. Ferroviário 1x1 São José/RS.

No final da primeira etapa o Ferrão ainda teve chances de empatar. Aos 43 Sávio driblou dois marcadores e chutou cruzado, mas Edson Cariús chegou um pouco atrasado e a bola saiu pela linha de fundo.

De volta para a segunda etapa, o Ferroviário voltou com tudo.

Aos 16 minutos, o meia Esquerdinha passou pelos marcadores e deu um belo passe para Juninho Quixadá que usou da sua qualidade e experiência para fazer um golaço de cobertura, mas o bandeirinha já assinalava impedimento do camisa 11 coral.

Lutando pela vitória, as substituições feitas tiveram efeito.

Valdeci, que saiu do banco, cruzou para dentro da área e, aos 36 minutos, Mazinho se jogou na bola para recolocar o Ferroviário na frente do placar. Ferroviário 2x1 São José.

O gol não fez os donos da casa relaxarem.

Aos 42 minutos, Janeudo cobrou escanteio, a bola passou por todo mundo dentro da zaga e Gleidson apenas escorou a bola para o gol, fazendo o terceiro gol coral. Ferroviário 3x1 São José.

Com o resultado, a equipe cearense pode perder o jogo de volta por até 1 gol de diferença que ainda irá para a final da competição.

O próximo jogo acontece no domingo (22), às 15h, no estádio Passo D'areia, em Porto Alegre/RS.

