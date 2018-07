Ferroviário jogará semifinal da Série D na próxima segunda

18:14 · 10.07.2018 / atualizado às 18:38

Time jogará a primeira partida da semifinal dentro de casa. ( Foto: Pedro Chaves/ FCP )

Após ter vencido o Campinense - PB por 5 a 4 nos pênaltis e garantir acesso à Série C, o Ferroviário irá encarar o São José - RS nas semifinais da quarta divisão nacional. Em comunicado divulgado nesta terça-feira (10), a CBF confirmou os detalhes da tabela da quinta fase da Série D.

De olho no título da Série D, o Ferrão enfrentará o São José/RS na semifinal. O primeiro jogo será no Castelão, já na próxima segunda-feira (16), e o de volta no Passo da Areia, no Rio Grande do Sul, no sábado (21).

Veja abaixo:

Jogo de ida

Ferroviário x São José - RS

Data: segunda-feira (16)

Horário: 20h

Local: Arena Castelão, Foraleza - CE

Jodo de volta

São José x Ferroviário

Data: sábado (21)

Horário: 15h

Local: Passo D'Areia, Porto Alegre - RS

Leia o comunicado no site da CBF.

Acesso garantido em Campina Grande

O Ferroviário conquistou o acesso à Série C, na última segunda-feira (9), após vencer a disputa de pênaltis, no Estádio Amigão, em Campina Grande. No tempo regulamentar, o Ferrão perdeu por 1 a 0. Os heróis do acesso Coral desembarcaram na sede do clube, após 12 horas de viagem de ônibus desde Campina Grande/PB, e foram recebidos por cerca de 100 torcedores.