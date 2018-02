Ferroviário fica na bronca com expulsão de mascote; juiz relata caso em súmula

11:07 · 26.02.2018 / atualizado às 13:04

Após o gol de Afonso para o Ferrão, na derrota por 3 a 1 para o Fortaleza, no Clássico das Cores, 'Tutuba', mascote do Ferroviário, foi expulso pelo árbitro da partida, Léo Simão, após comemoração. Depois do jogo, o clube se pronunciou acerca do ocorrido.

"Um jogo teoricamente fácil de apitar. Mas o árbitro chama atenção pra ele. Transformando num tenso e numa arbitragem confusa. Com 5 amarelos e 2 vermelhos para o FAC. 3 amarelos para FEC. Expulsão de mascote e etc. Muita coisa para um jogo só", disse Newton Filho, diretor de marketing do Ferroviário.

Em súmula, o juiz justificou a expulsão. "Excluí dos arredores do campo de jogo o mascote da equipe do Ferroviário AC, aos 33 minutos do segundo tempo, por adentrar o campo de jogo e comemorar o gol de sua equipe no quarto de círculo de escanteio", relata Léo Simão.

O árbitro do Cássico das Cores já apitou outra partida do Ferroviário no Campeonato Cearense, em vitória do Tubarão da Barra sobre o Tiradentes por 2 a 1, ainda na terceira rodada. Naquela oportunidade, Léo Simão nem expulsou Tutuba nem relatou em súmula. A comemoração dos gols do Ferrão é uma marca do mascote do clube.